2020/07/22 | 22:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت أولغا كوندراتينكو، الأخصائية في مجال الحمية والتغذية من سان بطرسبورغ، إن البازلاء الخضراء يمكن أن تساعد في عملية التنحيف وإنقاص الوزن.ونقلت عنها وكالة Rosbalt، أن البازلاء الخضراء، مثل البقوليات الأخرى، ليست عالية في السعرات الحرارية، ولكنها يمكن أن تكون بمثابة مصدر للبروتين النباتي.وهذا هو السبب في أنها توصف كمادة غذائية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة: تناولوا البازلاء الخضراء فهي كنز من الفائدة الصحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة: تناولوا البازلاء الخضراء فهي كنز من الفائدة الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).