التحالف الدولي : بغداد ما تزال بحاجة للدعم في حربها ضد داعش

2020/07/22 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” في العراق وسوريا أن بغداد ما تزال بحاجة للدعم في حربها ضد التنظيم الذي بدأ ينشط مؤخرا في عدة مناطق في البلاد.وقال نائب قائد قوة المهام المشتركة في العراق، كينيث إيكمان، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن “العراقيين […]

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