الحشد الشعبي يعلن دفن 54 جثة لمتوفين بكورونا اليوم

2020/07/22 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عن الموقف دفن جثث المتوفين بكورونا اليوم.وقالت الدائرة في بيان انها " تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الاربعاء ( 22/ 7 / 2020) 54 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.اولا : محافظة بغدادالمستشفيات: 10 مستشفياتتوزعت كالاتي: مستشفى الامام علي (ع)، مستشفى الشهيد الصدر، مركز الشفاء، مستشفى الشيخ زايد، مستشفى الكرامة، مستشفى دار التمريض الخاص، مستشفى ضاري الفياض، مستشفى الكندي، مستشفى ابن الخطيب، مستشفى اليرموك.عدد المتوفين: 17ثانيا : المحافظات:الديوانية/ 8المثنى/ 1واسط/ 2النجف/ 5بابل/ 4ذي قار/ 5البصرة/ 9ميسان/ 2كربلاء/ 1المجموع/ 54.

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