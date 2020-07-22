الحشد يعلن نقل جثامين 54 متوفيا بكورونا الى النجف

2020/07/22 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا الى النجف.

وقال الحشد في بيان، ان "مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير".

واضاف، "وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الاربعاء ( 22/ 7 / 2020) 54 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات".

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بغداد اليوم _ متابعة

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ويؤكد المتخصص بالصحة العا

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