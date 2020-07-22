مليون نسمة كل عام.. نائب: الزيادة السكانية عبءٌ على اقتصاد العراق وهناك حل بعيداً عن تحديد النسل

2020/07/22 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأكد عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي رديس، الاربعاء (22 تموز 2020)، أن زيادة نفوس السكان في العراق تشكل عبئاً على الاقتصاد العراقي، عازيا ذلك إلى الاعتماد على واردات النفط فقط. وقال رديس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التنمية الاقتصادية المحددة لا تتناسب مع زيادة عدد السكان بسبب هيكلية الاقتصادي العراقي، واعتماده بشكل كبيرعلى ارتفاع وانخفاض واردات النفط". وبين أن "النظام الاقتصادي العراقي لو كان متنوعا فلن يشكل ارتفاع أعداد السكان عبئا على الاقتصاد، لكن الاعتماد الكلي على النفط هو السبب"، مبينا أن "عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد متوقفة ما ينعكس سلبا على المواطن من حيث الخدمات المقدمة".

وأشار رديس إلى أن "عدد القوى العاملة في العراق أكبر مما موجود من دول المنطقة بالتالي لو تم استثمار تلك القوى في التنمية الاقتصادية لتركت اثار ايجابية على الواقع الاقتصادي"، فيما رأى أن "استغلال القوى العاملة في تنويع الاقتصاد بدلا من اتباع سياسات تحديد النسل هو الحل الامثل".

ويحتل العراق المرتبة الثانية عربياً في الدول الأكثر نمواً سكانياً بعد جمهورية مصر، حيث بلغت نسبة النمو السكاني خلال السنوات الأربع الماضية 2.6% من مجموع عدد سكان البلد الذي تجاوز 40 مليون نسمة، حسب تقديرات وزارة التخطيط، والزيادة تتراوح بين ( 850.000 – 1000.000 ) نسمه سنوياً، وتراجعت هذه النسبة كثيراً عمّا كانت عليه قبل عشر سنوات، حيث كانت 3% سنوياً.

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وقال جمال كوجر

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