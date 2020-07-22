٢١٠ اصابة جديدة بكورونا ووفاة 12 مصاب في كردستان

2020/07/22 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان وفاة ١٢ مريضاً بفيروس كورونا خلال يوم.وذكر بيان للوزارة أنها أجرت ٢٢٩٥ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة ماضية، سجلت خلالها إصابة ٢١٠ أشخاص، توزعوا على: (٦٩ اربيل ) (٨١ السليمانية، ٤٠ ەرمیان) (١١ دهوك) (٩ حلبجة) كما سجلت تعافي ١٤٣ شخصاً توزعوا على: (٩٦ اربيل ) (١٦ گرمیان) (٨ […]

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