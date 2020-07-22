فرنسا تسجل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/22 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 998 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد – 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وكذلك 7 وفيات بالفيروس.

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