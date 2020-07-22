التربية تعد خطة متكاملة لسلامة الطلبة عند تأدية الامتحانات

2020/07/22 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعدادها خطة متكاملة لضمان سلامة الطلبة عند تأدية الامتحانات العامة.

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