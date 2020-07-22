فرنسا تفرض قيودا على استخدام معدات هواوي للجيل الخامس

2020/07/22 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…/ رويترز / .. قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن السلطات الفرنسية أخطرت مشغلي خدمات الاتصالات الذين يعتزمون شراء معدات هواوي لتكنولوجيا الجيل الخامس أنه لن يكون بمقدورهم تجديد تراخيص المعدات عند حلول آجالها، مما يقصي فعليا الشركة الصينية بشكل تدريجي من شبكات اتصالات المحمول.وتمهد فرنسا، شأنها شأن دول أخرى في أوروبا، الطريق لسوق الجيل […]

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