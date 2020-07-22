ملك السعودية يتطلع للقاء الكاظمي

2020/07/22 | 22:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز "للاطمئنان على صحته".

وقال مكتب الكاظمي الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، للاطمئنان على صحته.

وأعرب الكاظمي عن "خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور السلامة والعافية" بحسب البيان، الذي اضاف أن "الملك سلمان بن عبد العزيز عبر عن شكره وبالغ تقديره للكاظمي على مشاعره الأخوية النبيلة.

واشار البيان الى أن الملك سلمان "عبر عن تطلعه للقاء الكاظمي في المملكة العربية السعودية بأقرب فرصة".

واكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، تأجيل زيارة مقررة إلى السعودية بسبب وعكة صحية طارئة للملك سلمان عبد العزيز آل سعود.

واعلن وزير الخارجية السعودي، صباح الإثنين، تأجيل زيارة مقررة لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض، لحين خروج الملك سلمان من المستشفى.

ودخل العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات حسب بيان أصدره الديوان الملكي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية -عن بيان للديوان الملكي- أن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص جراء وجود التهاب في المرارة.

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