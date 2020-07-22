الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات

2020/07/22 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات يوم الأربعاء إذ تأجج الطلب على الملاذات الآمنة بفعل تصاعد في التوترات الأمريكية الصينية، في حين اقتدت الفضة بالمعدن الأصفر لتبلغ ذروتها في نحو سبع سنوات وسط آمال في تعافي الطلب الصناعي.وسجل السعر الفوري للذهب أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2011 في المعاملات المبكرة […]

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