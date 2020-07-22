وست هام يعود بنقطة ثمينة من معقل مانشستر يونايتد

2020/07/22 | 22:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة مانشستر يونايتد ضد وست هام، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 37 من البريميرليج.

وسجل هدف وست هام مايكل أنطونيو من ركلة جزاء في الدقيقة (45+2)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد جرينوود في الدقيقة 51.

وبهذا التعادل يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، ورفع وست هام يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز 15.

وبهذا التعادل يخرج وست هام بنقطة ثمينة من معقل يونايتد "أولد ترافورد" تعينه على الهروب من مقصلة الهبوط.

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