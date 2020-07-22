أعراض مختلفة بينها مشكلة في الرؤية قد تكون علامات مبكرة للخرف

2020/07/22 | 22:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يشير الخرف إلى عدد من الحالات المرتبطة بالتدهور التدريجي للدماغ.وغالبا ما تكون الأعراض خفية في البداية في جميع أشكال الخرف، ولكن في المراحل اللاحقة، يمكن أن تكون مزعزعة للاستقرار.وتختلف أنواع الخرف بالنظر إلى أسبابها، من ذلك الخرف الوعائي، وهو نوع شائع من الخرف الناجم عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.وهذا […]

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