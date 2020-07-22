النقل تعلن تسجيل هزة أرضية في الموصل

2020/07/22 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم الاربعاء ، تسجيل هزة ارضية بقوة (3،7 ) درجة مئوية على مقياس رختر في الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان ان مراصد الوزارة الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم عند الساعة (1:02:48) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية تبعد (86) كم شمال غرب الموصل قرب المثلث العراقي - التركي - السوري.

واضافت، ان قوتها بلغت (3،7 ) درجة مئوية على مقياس رختر ، مؤكدة لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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