فرنسا تسجل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/07/22 | 22:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 998 حالة إصابة جديدة بمرض “كوفيد – 19” خلال الـ24 ساعة الماضية، وكذلك 7 وفيات بالفيروس.فرنسا تسجل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةفرنسا..500 بؤرة كورونا ولا موجة ثانية وقالت الوزارة، إن “عدد الحالات المؤكدة بلغ الآن 178336 حالة”.وأضافت، أن “الأرقام تظهر […]

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