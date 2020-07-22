النقل تعلن تسجيل هزة أرضية في الموصل

2020/07/22 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم الاربعاء ، تسجيل هزة ارضية بقوة (3،7 ) درجة مئوية على مقياس رختر في الموصل.

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