الكاظمي يهاتف ملك السعودية للاطمئنان على صحته

2020/07/22 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، على صحة ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز.

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