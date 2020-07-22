اجتماع يناقش إكمال جدول الدوائر الانتخابية ومواعيد مقترحة لإجراء الانتخابات

2020/07/22 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ناقش اجتماع في مجلس النواب إكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات.وقال مجلس النواب في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية حول الدوائر الانتخابية، النسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه […]

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