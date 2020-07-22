إفريقيا تتخطى عتبة الـ750 ألف إصابة بفيروس كورونا

2020/07/22 | 23:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية اليوم الأربعاء عتبة الـ750 ألفا.وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي أن إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في القارة السمراء بلغ حتى الآن 751391 منها 15761 حالة وفاة و410999 حالة شفاء.ويعود معظم هذه الإصابات (أكثر […]

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