سقوط جسر للمشاة على طريق بغداد–بعقوبة يسبب اضرار مادية

2020/07/22 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

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تسبب انهيار جسر للمشاة على طريق بغداد بعقوبة الحيوي بإحداث ارباك كبير في تنظيم حركة السير.

وأظهر مقطع مصور، ركام الجسر الذي انهار في قضاء الحسينية، شمالي شرقي العاصمة، حيث أدى انهيار الجسر الى الحاق اضرار بعجلتين وبعض الاضرار المادية من غير تسجيل اصابات بشرية

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