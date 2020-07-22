العراق يسجل 2706 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة

2020/07/22 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قاربت الإصابات بفيروس كورونا في العراق عتبة الـمئة الف، وذلك بعد تسجيل الفين وسبعمئة وست حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، ذكر ان العراق سجل اثنتين وتسعين حالة وفاة، ليرتفع مجموع الوفيات الى أربعة الاف واثنين واربعين حالة، هذا وسجلت مختبرات العراق تعافي الفين وسبعة وتسعين مصابا، بما يرفع مجموع المتعافين الى اكثر من سبعة وتسعين الف.

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