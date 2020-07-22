احتراق 3 مولدات تسبب بمصرع مالكها وحرق منزل في الأعظمية

2020/07/22 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

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التهمت السنة النيران ثلاث مولدات لتوفير التيار الكهربائي في منطقة الأعظمية ببغداد.

ما أدى الى انفجار خزانات كبيرة للكاز الامر الذي أنتج حريق كبير اثار الفزع في المنطقة الشعبية.



وتمكنت خمس من فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق غير ان الحادث تسبب بمصرع مالك المولدة في الحال وكذلك حرق منزل مجاور للحادث.

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