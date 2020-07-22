2020/07/22 | 23:00 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانوني طارق الشرع لقناة اسيا: جمع تواقيع الهيئة العامة لنادي نفط الجنوب اجراء غير قانوني ولا يمكن ان يكون سندا لحل الادارة وتشكيل هيئة مؤقتة

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