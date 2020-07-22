هزة ارضية بقوة 3.7 تضرب الموصل

2020/07/22 | 23:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _نينوى اعلنت وزارة النقل ، الاربعاء ، ان المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم عند الساعة (1:02:48) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية تبعد (86) كم شمال غرب الموصل قرب المثلث العراقي - التركي – السوري.وبين تقرير الهيئة :ان قوتها بلغت (3،7 ) درجة مئوية على مقياس رختر ،مشيرة،لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى.ودعا تقرير الهزة المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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