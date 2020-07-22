خبيرة في مجال التغذية تنصح بتناول البازلاء الخضراء : فيها كنز من الفائدة

2020/07/22 | 23:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _عامة قالت أولغا كوندراتينكو، الأخصائية في مجال الحمية والتغذية من سان بطرسبورغ، إن البازلاء الخضراء يمكن أن تساعد في عملية التنحيف وإنقاص الوزن.ونقلت عنها وكالة Rosbalt، أن البازلاء الخضراء، مثل البقوليات الأخرى، ليست عالية في السعرات الحرارية، ولكنها يمكن أن تكون بمثابة مصدر للبروتين النباتي.وهذا هو السبب في أنها توصف كمادة غذائية، في كثير من الأحيان، إذا كانت هناك رغبة في فقدان الوزن.وتوجد في البازلاء خصائص قيمة أخرى، من بينها التأثير الإيجابي على تكوين الدم، وهي تحسن وظائف الدماغ، ومفيدة للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي، وتصلب الشرايين.ولاحظت كوندراتينكو، أن هناك حالات لا يجوز فيها تناول فيها البازلاء على سبيل المثال، الحساسية تجاه هذه المادة، أو في حالات ما بعد الجراحة.في وقت سابق قال ميخائيل جينزبرج الدكتور في العلوم الطبية ومدير معهد أبحاث سمارا لأغذية الحمية والعلاج الغذائي، إن البازلاء تحمي من السرطان وتقوي العظام، من عيوبها، فقط أنها يمكن أن تؤدي إلى نفخ في البطن.

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