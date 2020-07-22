2020/07/22 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مسلحين اغتالوا صاحب مولدة اهلية في ديالى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسلحين اطلقوا النار على صاحب مولدة أهلية وسط ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة، ما اسفر عن مقتله".واوضح ان "الاجهزة الامنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط منطقة الحادث".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - واسط

اصدر محافظ واسط محمد جميل، الاربعاء، بيانا بشأن مسك منفذ زرباطية من قبل الجيش العراقي.

وقال جميل في البيان، "أجتمعنا اليوم بإدارة المنفذ والقوة المكلفة بعد وصول فوج من الجيش العراقي لأخذ مهامها الأمنية بتوجيه م

بغداد اليوم- بغداد

اوضحت قيادة شرطة محافظة بغداد، الأربعاء، 22 تموز، 2020، بشأن انتشار مقطع فيديو لموقوف اشار لإهماله رغم تدهور صحته.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فديو يظهر فيه احد ا

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت لجنة تجميد أموال الارهابيين قراراً بتجميد اموال 200 شخص بتهمة الإرهاب بناءً على ما عرضته محكمة عراقية.

وجاء في نص قرار للجنة حمل الرقم 28 لسنة 2020 ، إنه وبناءً على ما عرضه مجلس القضاء الاعلى / رئاسة محكمة استئناف نينو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسلحون يغتالون صاحب مولدة اهلية في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسلحون يغتالون صاحب مولدة اهلية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).