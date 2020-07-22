محافظ واسط يصدر بيانا بشأن مسك منفذ زرباطية من قبل الجيش العراقي

2020/07/22 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

اصدر محافظ واسط محمد جميل، الاربعاء، بيانا بشأن مسك منفذ زرباطية من قبل الجيش العراقي.

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