2020/07/22 | 23:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب محافظ الديوانية: إصابات كورونا في العراق غير حقيقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 23:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب محافظ الديوانية: إصابات كورونا في العراق غير حقيقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب محافظ الديوانية: إصابات كورونا في العراق غير حقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).