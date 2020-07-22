إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ابتداء من الجمعة المقبلة ولمدة اسبوع كامل

2020/07/22 | 23:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدرت وزارة النقل العراقية متمثلة بالهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء، التقرير الجوي الخاص بأرتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 24/ 7/ 2020.وبين مدير قسم التنبؤ الجوي، حيدر حبيب انه "من المتوقع أن تشهد البلاد إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمختلف محافظات العراق"، لافتاً الى ان "درجة الحرارة ممكن ان تصل الى 51 درجة مئوية وذلك بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري والمتوقع ان يستمر لمدة أسبوع".ويذكر ان الهيئة العامة للانواء الجوية مستمرة بمتابعة التغيرات المناخية في البلاد منذ بداية شهر نيسان وإصدار التقارير والتحاذير الجوية بسبب تاثير المنخفض الجوي الموسمي الهندي.

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