حرق الاطارات اثناء مظاهرة بمنطقة القبلة في البصرة

2020/07/22 | 23:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتظاهر العشرات في منطقة القبلة بمحافظة البصرة للمطالبة بتحسين الكهرباء في المحافظة.وخرج العشرات من أهالي منطقة القبلة في تظاهرة ليلية بسبب تواصل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ، حيث أضرم المتظاهرون النار في إطارات سيارات وقطعوا بها أحد الشوارع تعبيرًا عن غضبهم.ولا تزال التظاهرة مستمرة في المنطقة التي تعد من أفضل المناطق السكنية في المحافظة، حيث تدخلت قوات الشرطة لتوفير الحماية للمتظاهرين.انتهى

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