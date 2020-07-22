الإعلام الأمني: استهداف عجلة شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار

2020/07/22 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

اكدت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، استهداف عجلة شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي...





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