طقس العراق.. اسبوع من نار اعتباراً من الجمعة

2020/07/22 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توقعت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، الاربعاء، ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من الجمعة المقبل ولمدة أسبوع.وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان لاعلام وزارة النقل، انه "من المتوقع أن تشهد البلاد إرتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بمختلف المحافظات"، لافتاً الى ان "درجة الحرارة قد تصل الى 51 درجة مئوية وذلك بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري والمتوقع ان يستمر لمدة أسبوع".

واشار الى ان "الهيأة مستمرة بمتابعة التغيرات المناخية في البلاد منذ بداية شهر نيسان وإصدار التقارير والتحاذير الجوية بسبب تاثير المنخفض الجوي الموسمي الهندي".

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم الاربعاء ، تسجيل هزة ارضية بقوة (3،7 ) درجة مئوية على مقياس رختر في الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان ان مراصد الوزارة الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم عند الساعة (1:0

بغداد اليوم- بغداد

تحدث المتخصص بامراض الاجهاز التنفسي، د.



عدي الهاشمي عن اسباب اضافية لم يجري الحديث عنها كثيراً باتت تتسبب بحدوث وفيات في العراق جراء مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا.

واوضح الهاشمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "الشبا

بغداد اليوم- بغداد

نعى وزير الصحة العراقية، حسن التميمي، الأربعاء، 22 تموز، 2020، وفاة أ استاذ طب الاطفال الدكتور محجوب النداوي بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ وفاة ا

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