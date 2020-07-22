ريبورتاج - العراق: اغتيال جديد برصاص مجهولين يستهدف صيدلانيا في بغداد

2020/07/22 | 23:49 - المصدر: فرانس 24

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حوادث القتل لا تتوقف في بغداد، إذ لا يمر يوم واحد دون أن تحصل جريمة من هذا النوع في العاصمة العراقية إضافة إلى حالات الخطف والسرقة وغيرها من الاعتداءات، دون أن يلقى الجناة عقابهم.



وتقيد هذه الجرائم عادة ضد مجهول ما يقلق البغداديين على سلامتهم وأمنهم.

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