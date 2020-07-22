النقل: إرتفاع بدرجات الحرارة ابتداءً من الجمعة ولمدة أسبوع

2020/07/22 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، اليوم الاربعاء، ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من الجمعة المقبل ولمدة أسبوع.

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