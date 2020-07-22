2020/07/22 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني تعلن استهداف عجلة احدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي بعبوة ناسفة في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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