إغتيال مجهز للكهرباء المحلية في العراق

2020/07/22 | 23:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، مساء الاربعاء، باغتيال صاحب مولدة في ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان مسلحين مجهولين أطلقوا النار على صاحب مولدة اهلية وسط ناحية ابي صيدا ولاذوا بالفرار.

واضاف ان قوات الامن فتحت تحقيقا لكشف أسباب الحادث.

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة, تسبب بنزوح عشرات الأسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.

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