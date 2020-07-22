2020/07/22 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ ذي قار.. استهداف عجلة تعود لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي ​ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​ ذي قار.. استهداف عجلة تعود لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي ​) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​ ذي قار.. استهداف عجلة تعود لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي ​) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).