2020/07/22 | 23:58 - المصدر: NRT عربية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار.. استهداف عجلة تعود لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار.. استهداف عجلة تعود لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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