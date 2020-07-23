2020/07/23 | 00:07 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق الشرطة لكرة القدم يدخل معسكرا تدريبا مغلقا في بغداد استعدادا لمنافسات دور المجموعات في دوري ابطال اسيا

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