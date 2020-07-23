2020/07/23 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحوت .. وما أدراك ما الحوت – عبد الخالق الشاهر أنه الحوت ..حوت الناصرية الذي (ابتلع) الابرياء ، وليس الحوت الذي (التقم) سيدنا يونس (ع) ولذلك كني بصاحب الحوت، وجاءت (التقم ) للتدليل على انها عملية لا تشمل البلع والمضغ بل الالتقام فقط ولا يعرف احد كم طال مكوثه داخل الحوت […]

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