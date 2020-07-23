2020/07/23 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرادة الشعب أقوى مما يحتسبون – لطيف دلو احتلت بريطانيا خلال الحرب العالمية لاولى واشتدت قبضتها بعد الحرب العالمية الثانية على منطقة الخليج العربي وثلاث ولايات عثمانية بعد طرد قواتها منها وهي ولاية الموصل الاكثرية الكوردية وولاية بغداد الاكثرية السنية العربية وولاية البصرة الاكثرية الشيعية العربية وكانت الكويت ومناطق اخرى ضمنها […]

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