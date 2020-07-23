2020/07/23 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدلية الإعلام والإقتصاد والتنمية – مظفر عبد العال قبل الخوض في هذه الجدلية لابد من الاشارة ولو ببضع كلمات الى ان الاعلام له تاثيره في الوجدان الانساني والتاثير على العقول وتغيير مسارات السلوك ،خاصة اذا ما اجيد صنعه وصممت رسالته بوعي واتقان ، وعلى هذا الاساس منح هذا الدور و هذه الثقة […]

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