مسلحون يغتالون صاحب مولدة اهلية في ديالى

2020/07/23 | 00:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مسلحين اغتالوا صاحب مولدة اهلية في ديالى.وقال المصدر لوكالة "أين نيوز" ، ان "مسلحين اطلقوا النار على صاحب مولدة أهلية وسط ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة، ما اسفر عن مقتله".واوضح ان "الاجهزة الامنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط منطقة الحادث".

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