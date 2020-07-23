2020/07/23 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة تسويق النفط، اليوم الخميس، توضيحا بشأن ما نشر حول صادرات العراق النفطية لشهر تموز الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة تسويق النفط تصدر توضيحا بشأن الصادرات العراقية لشهر تموز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة تسويق النفط تصدر توضيحا بشأن الصادرات العراقية لشهر تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).