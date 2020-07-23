2020/07/23 | 00:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول إقناع الجميع بأنه ميّت لتفادي السجن.. أمريكي قدم شهادة وفاة مزيفة لكن خطأً بسيطاً كشفه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/23 | 00:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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