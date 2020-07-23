2020/07/23 | 00:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الشرطة: المعسكر سيتضمن حجز الفريق في احد فنادق العاصمة و اجراء وحدات تدريبية صباحية ومسائية في ملعب الشعب حسب منهاج المدرب

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