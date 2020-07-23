2020/07/23 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التكنولوجية تقيم ندوة إفتراضية عن الموارد المالية للدولة بغداد – ساري تحسين اقام مركز بحوث البيئة في الجامعة التكنولوجية ندوة علمية الكترونية عن الموارد المالية للدولة بين السياسة الاستيرادية واقتصاد السوق بالتعاون مع منتدى الاعلام الاقتصادي .وقال رئيس الجامعة التكنولوجية أحمد محمد حسن الغبان ان (الندوة تضمنت محورين هي الاغراق […]

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