2020/07/23 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن حاويتين محملتين بأسمدة ومستلزمات منهية الصلاحية المنافذ الحدودية تتمكن من ضبط 3 عجلات محملة بمواد مخالفة بغداد – الزمان تمكن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من ضبط ثلاث عجلات محملة بمواد مختلفة تم التلاعب بمعاملاتها الكمركية بعد إنجازها من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.وقال بيان تلقته (الزمان) […]

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