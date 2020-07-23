2020/07/23 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كن ثعلباً يا كاظمي – اياد السعيد قد يكون تعلقي بعلم المثلثات هو ما جعلني اُ?حيط كل قضية أو ظاهرة بثلاثة أضلاع وأحدد زواياه حسب تفوق ضلع على آخر، خذ مثلا أزمتنا السياسية المستدامة أضلاعُها الجهل والجيران والتبعية أما التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة فأضلاعها الإقتصاد والفساد والخارج ، والحل من وجهة […]

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