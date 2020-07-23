الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية كما تراءت لي في ظل جائحة كورونا - حسين سالم مرجين

2020/07/23 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_سالم_مرجين عُقد خلال الفترة من 19-20 يوليو 2020م، الملتقى الوطني الثالث لمديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، الذي نظّمته الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بالتعاون مع جامعة سبها، وشارك في هذا الملتقى هذا العام جُلّ الجامعات الليبية الحكومية سواء من المنطقة الشرقية، أو الغربية، أو الجنوبية، وبهذا تجاوز هذا الملتقى حالات الانقسام والتجزؤ التي تشهدها ليبيا منذ ......





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