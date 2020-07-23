الأوضاع السياسية في كوردستان العراق واربعة بدائل سياسية - نادر عبدالحميد

2020/07/23 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادر_عبدالحميد يقترب إقليم كردستان العراق من حافة التفكك والإنحلال، هذا الوضع، لم ينحصر فقط داخل مأزق الأزمة المالية والاقتصادية، بل أعلنت الحكومة على لسان رئيس وزرائها عن الافلاس ايضا، حيث قال في آواخر مايس ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-، وفي معرض تبرئة حكومته بعجزها في دفع الرواتب، بأنە-;- ورث من حكومة إبن عمه عجزاً مقداره (٢-;-٧-;-) ملی-;-ار دولار.هذە-;- هي الحالة الإقتصادية للإقليم، أما الحا ......





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